Langenfeld : Für Freizeitnutzung wird Regionalplan geändert

Andreas Kliemt. plant die Erweiterung am Sportcentrum Berghausen in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ein Hotel mit 140 Betten, mehr Fläche für Camper, eine weitere Wasserskibahn und ein Feriendorf mit 36 Häuschen – für das vom Rat bereits beschlossene Großprojekt am Freizeitstandort in Berghausen soll der Regionalplan geändert werden.

Dies zu beantragen, beschlossen die Politiker im Umwelt- und Planungsausschuss am Donnerstag mehrheitlich gegen die Stimmen der Grünen.

Das Verfahren werde rund ein Jahr in Anspruch nehmen, berichtete Stephan Anhalt, im Rathaus zuständig für die Stadtentwicklung, den Politikern. Parallel dazu könne die Verwaltung aber schon an der Änderung des Flächennutzungsplans weiterarbeiten. Damit sollen die Rahmenbedingungen für eine Entwicklung des insgesamt 70 Hektar umfassenden „Sport-, Freizeit- und Erholungszentrums am Ortsrand von Langenfeld geschaffen werden.