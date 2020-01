Monheim Radverkehr : Radkonzept soll im Frühjahr stehen

Monheim 403 Antworten von Radlern hat die Stadt ausgewertet. Die Anregungen fließen ins Konzept.

(og) Radverkehr ist in Monheim ein großes Thema. Das hat auch die Online-Umfrage der Stadt gezeigt. Mehr als 400 Antworten sind zu der Frage eingegangen, was passieren muss, damit Monheimer aufs Fahrrad steigen. Die Beiträge hat die Stadt analysiert und an das Planungsbüro AB Stadtverkehr übergeben, das im Auftrag der Stadt das neue Radverkehrskonzept ausarbeiten soll.

Ebenso wichtig seien Radlern sichere, trockene Abstellmöglichkeiten im Stadtgebiet, das Angebot von Leih- oder Jobrädern, Ladestationen für E-Bikes sowie Reparaturservice und Werkstätten. Grundsätzlich sollte das Radfahren eine höhere Priorität im Straßenverkehr bekommen. An Ständen in Baumberg und am Busbahnhof hatte die Stadt die Meinung der Bürger zum Radfahrenauch im direkten Kontakt erfragt. In einem Workshop konnten sie sich beteiligen.