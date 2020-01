Lokale Wirtschaft : Ganz groß in der Grünflächenpflege

Ganz groß in der Grünflächenpflege

Langenfeld Die Schuler Service Group mit Regional-Niederlassung in Langenfeld wächst dank Konzentration auf Großflächen.

Gepflegte Grünflächen umgeben repräsentative Firmenzentralen, öffentliche Parkanlagen erfreuen Besucher aller Altersklassen, und jede Grünanlage hilft, das Klima zu verbessern. So gesehen ist das Tätigkeitsfeld der Schuler Service Group nicht nur ein erfolgreiches Geschäftsmodell, sondern von allgemeinem Nutzen. Geschäftsführer Gerhard Bukenberger, seit 1994 alleiniger Gesellschafter, führt den 1956 in Freudenstadt gegründeten Familienbetrieb als Komplettdienstleister rund um Außenanlagen, vom Landschaftsbau über die jahreszeitliche Grün- und Baumpflege bis zum Winterdienst.

Seit 2012 unterhält die Firma ihren „Düsseldorfer“ Standort in Langenfeld, einem von fünf Standorten in vier Bundesländern. 50 der insgesamt 250 Mitarbeiter betreuen von der Industriestraße aus Flächen in der Metropolregion Rhein/Ruhr, zu den Kunden gehören Kommunen wie die Stadt Essen, aber auch Dax-Konzerne.