Aula am Berliner Ring : „Dittsche“ kommt nach Monheim

Olli Dittrich hat in seinem Leben schon einiges erlebt: Er schrieb Lieder für James Last, bildete mit Wigald Boning das Blödel-Duo „Die Doofen“, gewann gemeinsam mit Anke Engelke den Grimme-Preis, nahm 2006 mit seiner Hamburger Band „Texas Lightning“ am Eurovision Song Contest teil (und landete auf einem beachtlichen 14 Platz), war der Mann vom „Spocht“ in der RTL Samstag Nacht und hat seit dem Jahr 2004 eine eigene Fernsehsendung, in der er sein Alter Ego „Dittsche“ in einem Hamburger Imbiss zu Wort kommen lässt, heißt es in einer Ankündigung. Nun komme der Mann, der kürzlich seinen 65. Geburtstag feierte, nach Monheim, „zu einem Abend der Extraklasse“, kündigen die Kulturwerke an. Olli Dittrich ist „Dittsche“ am Montag, 11. April 2022 um 20 Uhr in der Aula am Berliner Ring. Eintrittskarten für Dittsche sind ab sofort im Vorverkauf im Kundencenter am Monheimer Tor und online erhältlich. Die WDR-Comedy-Serie sei längst Kult: Seit 2004 laufe Olli Dittrich als arbeitsloser Verlierertyp Dittsche in seinem Hamburger Stamm-Grill zu Höchstform auf, heißt es weiter. In Bademantel und „Schumilette“ philosophiere er wortreich und unbekümmert bei Imbisswirt Ingo über das aktuelle Weltgeschehen genauso wie über die Tücken des Alltags. Nun verlege Olli Dittrich seine Paraderolle dorthin zurück, wo sie 1991 begann: auf die Bühne. Der Großmeister der sonntäglichen Late-Night-Philosophie verlasse die Hamburger Frittenbude und komme ... auch nach Monheim, kündigen die Kulturwerke an. Tickets für den Abend mit Olli Dittrich als Dittsche sind im Kundencenter am Monheimer Tor oder online erhältlich unter www.monheimer-kulturwerke.de. Es gibt Tickets im Vorverkauf in unterschiedlichen Preiskategorien für 39 Euro und 49 Euro.