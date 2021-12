Weihnachtsmenü zum Nachkochen : Maronen-Süppchen und Marzipan Panna Cotta

Dieses Weihnachtsmenü empfiehlt Dominic Gerberding zum Nachkochen. Foto: Genusstruck

Langenfeld Dominic Gerberding von Jordan‘s Genuss Truck empfiehlt ein Weihnachts-Menü zum Nachkochen. Wer es sich einfach machen will, kann das Genusspaket auch vor Ort bstellen.

Von Isabel Klaas

Dominic Gerberding und Janine Heinrichs von Jordab’s Genuss Truck in Landwehr schlagen unseren Lesern ein Weihnachts-Menü vor, dass das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Dominic Gerberding hat in Sterneküchen in Gstaad und in Baiersbronn gelernt und hatte bereits sein eigenes Lokal „Pfaffenberg“ in Solingen. Nach einer Weltreise entschlossen er und seine Mitstreiterin sich für die Gourmet-Küche im Truck.

Wem der Aufwand zum Selbstkochen zu groß ist, der kann bis 17. Dezember ein weihnachtiches Genuss-Paket bestellen und es am 23. Dezember abholen.

Den Start macht ein Maronencremesüppchen:

50g Jordan Olivenöl, 100g Zwiebeln,gewürfelt, 1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt, 100ml Weißwein, 400g Maronen gekocht und geschält, 800ml Gemüsefond, 300ml Sahne (für Veganer mit Sojasahne), Salz, Zucker, Muskat, Zimtstange



Die Zwiebeln, Knoblauch und Maronen und Zimtstange in Jordan Olivenöl anschwitzen und mit dem Weißwein ablöschen. Den Weißwein komplett verkochen lassen und dann mit der Brühe auffüllen und aufkochen lassen. Die Zimtstange entfernen und so lange die Maronen weiter köcheln lassen, bis diese weich sind. Die Suppe mit einem Pürierstab fein mixen. Danach die Sahne hinzugeben und die Suppe noch einmal aufkochen lassen und mit Salz, Muskat und etwas Zucker abschmecken.



Dattel-Walnuss Pesto:

100g Walnüsse,10 getrocknete Datteln, Zitronenabrieb von einer Bio-Zitrone, 70ml Jordan Olivenöl, 15g Petersilie



Alles zusammen im Mixer fein pürieren. Wenn das Pesto zu feste wird, einfach etwas Wasser oder Zitronensaft untermixen.



Dann kommt eine rosa gebratene Barberie Entenbrust mit Apfel-Rotkohl, Kartoffelknödel und Cassis-Rosmarin Sauce:



Entenbrust:

4 weibliche Entenbrüste, Jordan Olivenöl, Salz, 30g Butter, 2 Zweige Rosmarin, 400ml Entenfond, 2 Schalotten geschält und fein gewürfelt, 50ml Rotwein, 100ml Portwein, 100ml Cassis Fruchtmark, Maisstärke zum Abbinden



Die Schalotten mit einem Rosmarinzweig, Rotwein und Portwein zu einem Sirup einkochen lassen, dann den Entenfond hinzugeben und aufkochen und einreduzieren lassen. Das Cassis Fruchtmark hinzugeben und mit Salz abschmecken. Den Rosmarinzweig aus der Sauce entfernen und mit etwas angerührter Maisstärke abbinden.

Die Entenbrust trocken tupfen und die Haut vorsichtig kreuzweise einschneiden. Die Brust leicht salzen und in einer heißen Pfanne in etwas Olivenöl auf der Hautseite anbraten.

Die Brust im vorgeheizten Ofen bei 120°C ca. 20-25 Minuten garen. In einer Pfanne die Butter langsam mit dem Rosmarinzweig aufschäumen lassen und die Entenbrust in der Aromen Butter kurz nachbraten. Die Kerntemperatur der Entenbrust sollte 65°C betragen.



Kartoffelknödel:

1kg Kartoffeln, 100g Mehl, 100g Stärkemehl, 2 Eier, Salz, Muskat



Die Kartoffel schälen, in Salzwasser garen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Die Masse auskühlen lassen und dann mit den restlichen Zutaten schnell zu einem Teig verkneten. (Nicht zu lange kneten, da die Masse dann „leimig“ wird) In reichlich siedenden Salzwasser garziehen lassen. Wenn die Knödel nach oben steigen, lässt man Sie noch 5 Minuten ziehen.



Rotkohl:

50g Gänseschmalz, 250g Zwiebel geschält, 600g Rotkohl, in feine Streifen geschnitten (ohne Strunk), 150g Apfel, 150ml Rotwein, 50ml Apfelsaft, 50ml O-Saft, 1 Stk Gewürzsäckchen (Lorbeer, Pfefferkörner, Nelke, Wacholderbeeren, Sternanis, Zimt), 8g Salz, 5g Zucker, 30ml Balsamico Bianco



Alle Zutaten, außer das Gänseschmalz und die Zwiebeln, miteinander vermengen und einen Tag marinieren.

Am nächsten Tag, die Zwiebeln im Gänseschmalz anschwitzen und dann den marinierten Rotkohl hinzugeben. Alles zusammen köcheln lassen, bis die Flüssigkeit fast komplett verkocht ist. Nach Wunsch leicht mit Stärke abbinden und mit Salz und Zucker abschmecken.



Das Dessert kann man schon am Vortag in Angriff nehmen: eine Marzipan Panna Cotta mit Gewürzmandarinen und Hafercrunch:



100g Marzipanrohmasse,400g Schlagsahne (Vegan: durch Mandelmilch oder Sojasahne ersetzen), 40g Zucker, 4 Blatt Gelatine (Vegan: durch Agar Agar ersetzen), Etwas Abrieb einer Bio-Mandarine, Optional: Amaretto