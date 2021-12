Stadtfest in 2022 : Monheim feiert zünftige Römersause

Monheim Unternehmen, Vereine und Privatleute können sich beteiligen – Germanen und Gallier sind willkommen.

Die Stadt bietet Unternehmen, Vereinen, Privatleuten und Gastronomen an, sich aktiv am Stadtfest zu beteiligen. Wer mitmachen möchte, kann sich bei Laura Heffinger unter Telefon 02173 951-6707 oder per E-Mail: lheffinger@monheim.de melden. Zum Gänselieselmarkt (Trödelmarkt) lädt die Stadt am 11. Juni ein. Die Anwohnern der Marktstraßen können sich vorab einen festen Standplatz zu sichern. Sie erhalten in den kommenden Tagen entsprechend Post von der Stadtverwaltung.