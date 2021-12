Handball, Regionalliga : SGL macht einen Schritt für die Zukunft

Die SG Langenfeld hat Trainer Lars Brümmer mit einem Zweijahres-Vertrag ausgestattet. Auch mit dem derzeit verletzten Kapitän Steffen Hambrock (links) hat sie verlängert. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Handball-Regionalligist SG Langenfeld verlängert die Verträge von Trainer Lars Brümmer und von sieben Spielern. So soll der Neuaufbau fortgeführt werden. In der Liga wird am Sonntag in Dinslaken ein notwendiges Erfolgserlebnis angestrebt.