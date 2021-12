Am Schelmenturm in Monheim : Bläserkonzert an Heiligabend

Am Schelmenturm in Monheim

Monheim Die festlichen Bläserklänge werden von 17 bis 18 Uhr rund um den Schelmenturm in der Altstadt zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

Bereits seit 1982 ist das alljährliche traditionelle Turmblasen am 24. Dezember am Schelmenturm in Monheim für viele Bürger ein Moment des Innehaltens. Der Bläserkreis der Evangelischen Kirchengemeinde stimmt mit besinnlichen und fröhlichen Liedern auf das Weihnachtsfest ein und bringt die Augen aller Anwesenden zum Leuchten, so der Veranstalter.

Wegen der Corona-Pandemie hat der Bläserkreis der Evangelischen Kirchengemeinde Monheim im vergangenen Jahr an Heiligabend die ausgewählten Weihnachtslieder exklusiv für vier Seniorenwohnheime in der Stadt gespielt, nachdem das Turmblasen in seiner traditionellen Weise aufgrund der anhaltenden Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie ausfallen musste. Jetzt freuen sich die Musiker ganz besonders auf das kommende Weihnachtsfest. Die festlichen Bläserklänge werden von 17 bis 18 Uhr rund um den Schelmenturm in der Altstadt zu hören sein. Der Eintritt ist frei und es werden Liedtexte zum Mitsingen ausgegeben. Außerdem werden während der Veranstaltung kostenlos Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt. In diesem Jahr wird es keine Einwegbecher vor Ort geben, Besucher bringen ihre eigene Tasse mit. Sie informieren sich sicherheitshalber vor dem Besuch über den aktuellen Status der Veranstaltung und machen sich mit den Hygiene- und Schutzmaßnahmen vertraut, heißt es.