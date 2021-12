Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann 312 neu mit dem Coronavirus Infizierte meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann vom Wochenende. Drei weitere Todesfälle wurden verzeichnet.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 2932 Infizierte erfasst, 101 weniger als Samstag. Davon leben in Erkrath 300 (-8; 10 neu infiziert), in Haan 136 (+/-0; 6 neu), in Heiligenhaus 202 (-9; 3 neu), in Hilden 315 (-1; 10 neu), in Langenfeld 343 (-23; 5 neu), in Mettmann 220 (-4; 3 neu), in Monheim 320 (-7; 9 neu), in Ratingen 518 (-15; 5 neu), in Velbert 497 (-32; 6 neu) und in Wülfrath 81 (-2; 1 neu).