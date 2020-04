Glückgefühl zu Hause : Leser-Aktion: Zeigen Sie uns Ihren Garten oder Balkon

Langenfeld/Monheim Haben Sie einen schönen Garten oder bepflanzten Balkon? Dann zeigen Sie ihn uns und anderen Lesern.

Unter dem Titel „Das Glück liegt im Garten“ läuft in der Rheinischen Post zurzeit eine Serie. Bis zum 25. April erscheinen immer samstags und mittwochs insgesamt neun Folgen zum Thema auf der Seite Panorama und Wissen. Und wie ist es um ihr Glücksgefühl bestellt? Weil wir alle in der Corona-Krise dazu verdonnert sind, uns so weit wie möglich zu Hause aufzuhalten, erfreuen Sie sich bestimmt am eigenen Garten, beziehungsweise Terrasse oder Balkon, auf denen Sie etwas Grünes gedeihen lassen können.