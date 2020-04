Coronakrise fordert weiteren Toten im Kreis Mettmann : Kreisgesundheitsamt meldet 7. Corona-Toten

Kreis Mettmann Mittwoch vermeldete der Kreis Mettmann den siebten Corona-Todesfall. Ein 86-jähriger Hildener ist an den Folgen der Covid-19-Infektion verstorben. Außerdem meldet das Kreisgesundheitsamt aktuell 326 Erkrankte und 466 Verdachtsfälle.

Erkrankte gibt es in Erkrath 29, in Haan 20, in Heiligenhaus 7, in Hilden 19, in Langenfeld 46, in Mettmann 38, in Monheim 22, in Ratingen 58, in Velbert 71 und in Wülfrath 16.