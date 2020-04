Auf Parkplatz von Schnellrestaurant : Betrunkener schlägt zu wegen Corona-Verweis

LANGENFELLD/MONHEIM (mei) Die Polizei hat am Mittwoch kurz nach Mitternacht einen 44-jährigen Langenfelder festgenommen, der in Baumberg einen Angestellten eines Schnellrestaurants verprügelt haben soll. Der erheblich angetrunkene Langenfelder hatte laut Polizei zuvor auf dem Restaurant-Parkplatz an der Heinrich-Hertz-Straße mit dem 32-jährigen Mitarbeiter gestritten, weil er gemeinsam mit einem Bekannten die im Restaurant bestellten Speisen zum Mitnehmen im Auto auf dem Gelände verzehrte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dies ist aktuell wegen der Corona-Schutzverordnung nicht gestattet.

Weil beide seine Hinweise ignorierten, machte der 32-Jährige Foto des Autokennzeichens und kündigte an, die Polizei zu rufen. Darauf habe der 44-jährige Beifahrer ihn zu Boden geschlagen und weiter auf ihn eingetreten. Der Bekannte habe ihn gebändigt, so dass der 32-Jährige nicht schwerer verletzt worden sei. Beide fuhren davon, wurden aber wegen des abfotografierten Kennzeichens von der Polizei in Wohnungsnähe angetroffen.