Ärzte im ethischen Dilemma : Die Tragik der Corona-Pandemie

Meinung Düsseldorf Geld gegen Leben, also wirtschaftliche Vorteile gegen Infektionsschutz, lässt sich noch relativ leicht abwägen. Aber Leben gegen Leben, wie derzeit auf den Intensivstationen in Italien – das sollte niemand je abwägen müssen.

Die Corona-Pandemie ist ein tragisches Ereignis. Nicht (nur) in dem Sinne, in dem wir „tragisch“ oft verwenden: erschütternd, fürchterlich, unfassbar. Sondern so, wie der Begriff ursprünglich gemeint war: dass jemand schuldlos schuldig wird, dass ihn das Schicksal (Gott, der Zufall, wie Sie wollen) in eine Lage bringt, in der er nur auf diese oder jene Weise falsch handeln kann. So verstanden die alten Griechen Tragik.