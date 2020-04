Langenfelder See Heinenbusch : Einer der mit Abstand schönsten Rundwege

Der Heinenbusch-See liegt in in Langenfeld-Richrath zwischen dem Wohngebiet am Karpfenweg (Hintergrund rechts), Winkelsweg und Schneiderstraße. Am linken Bildrand sind Boote und Vereinsheim des ASV Petri Heil zu sehen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)