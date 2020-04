Nach Kollision : Ein Verletzter bei Unfall in Richrath

Langenfeld Zwei Autos stoßen auf der Kreuzung Winkelsweg/Carl-Leverkus-Straße zusammen.

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Winkelsweg/Carl-Leverkus-Straße in Richrath wurde am Dienstagnachmittag ein Autofahrer verletzt. Laut Polizei trug sich der Zusammenstoß zweier Pkw egen 15.40 Uhr zu. Demnach befuhr ein 20 Jahre alter Skoda-Fahrer aus Leverkusen den Kurfürstenweg in Richtung Carl-Leverkus-Straße. Auf der Kreuzung übersah er einen 42 Jahre alten BMW-Fahrer aus Solingen, der auf dem Winkelsweg in Richtung Langenfeld unterwegs war und ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Dabei kam es zur Kollision. Der Solinger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.