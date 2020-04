Bilder-Vergleich : Wie die Corona-Krise die bekanntesten Orte der Welt verändert

Interaktiv Der Times Square in New York ist fast menschenleer, die Touristen haben Rom verlassen. Auch die Domplatte in Köln zieht keine Besucher mehr an. Eine Bilder-Reise um die Welt.

Von Clemens Boisserée, Christian Schaefer und Phil Ninh

Wo sich noch im Februar Zehntausende Närrinen und Narren tummelten, herrscht am Mittwochvormittag im April gähnende Leere: der Vorplatz des Kölner Hauptbahnhof, am Fuße des Doms. Nur vereinzelt hetzen Menschen in die Bahnhofshalle in Richtung Gleise. Doch vom sonstigen Getümmel rund um Deutschlands meistgenutzten Bahnknotenpunkt ist nichts zu merken. Die Ausgangssperren ob der Corona-Krise zeigen Wirkung.

Ähnlich sieht es an vielen, einst so beliebten wie belebten Orten auf dieser Welt aus: dem Paris Eifelturm, dem Colusseum in Rom, der Times Squre in New York, die Pilgersättte in Mekka oder das Brandenburger Tor in Berlin - sie alle gleichen dieser Tage wie Touristenattraktionen aus einer vergangenen Zeit.

Wir haben die eindrucksvollsten Bilder von zentralen Orten in der gesamten Welt gesammelt und zeigenen Ihnen den Fotobeweis: wie sah es an diesen Orten aus, bevor das Coronavirus die Welt lahm legte - und wie sieht es dort im Frühjahr 2020 aus.