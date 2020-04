Corona-Krise : Unterricht zu Hause läuft „erstaunlich gut“

Langenfeld/Monheim Viele Lehrer betreten mit dem corona-bedingten Fernunterricht Neuland. Einigen Schülern fällt der digitale Dialog schwerer, weil es an Endgeräten mangelt.

Wohl dem, der nicht unvorbereitet in diese neuartige Lehrsituation geraten ist. Für das Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim zahle sich nun aus, dass es bereits seit zwei Jahren mit einem sehr ausgereiften Medienkonzept arbeitet und jeder Schüler ein personalisiertes iPad besitzt, sagt die Schulpflegschaftsvorsitzende Alexandra Dieterle. Vor kurzem wurde das Gymnasium sogar von Bitkom, dem größten Digitalverband Deutschlands, in den Stand der „Smart Schools“ erhoben. Allerdings scheiterte der ursprüngliche Plan, die Schüler nach dem eigentlichen Stundenplan zu Hause arbeiten zu lassen, an der Überlastung des Servers. Die Schüler erhalten ihre Aufgaben über das Aufgabentool, das Material wird digital angehängt oder es steht in verschiedenen Ordnern zum Download bereit. „Inzwischen wurden die Abgabefristen für die von den Lehrern gestellten Aufgaben auch so angepasst, dass es zeitlich auch machbar ist“, urteilt Dieterle. Die Lehrer kontrollieren und korrigieren diese im Home-Office. „Es läuft richtig klasse, gegenteilige Rückmeldungen habe ich nicht bekommen“, sagt die Elternvertreterin. Die Lehrer seien zum Teil sehr kreativ in der Aufgabenstellung, und nutzen alle erdenklichen Kommunikationskanäle, um den Schülern jeweils auch ein individuelles Feedback zu geben. Einige verschickten Motivationsmails. Die Kinder vermissten natürlich die Sozialkontakte und die persönliche Interaktion. Ähnlich wie am OHG stehen an der Peter-Ustinov-Gesamtschule (PUG) die Lehrer zu den üblichen Unterrichtszeiten zum Live-Chat zur Verfügung, um Fragen zu beantworten. Auch das PUG ist inzwischen von den Tagesfristen zur Bearbeitung der Aufgaben abgerückt, so dass sich die Schüler die Zeit freier einteilen können, berichtet die Schulpflegschaftsvorsitzende Susanne Vincenz. „Sicherlich läuft der Hausunterricht je nach Fach und Lehrer unterschiedlich gut.“ Viele seien bemüht, die Aufgaben trotz der eingeschränkten Mittel abwechslungsreich zu gestalten. Ein Handicap sei, dass erst die Schüler ab Klasse 9 mit iPads ausgestattet sind, die unteren Klassen müssten sich mit ihren Handys behelfen. Das erschwere die Abläufe, weil Aufgaben fotografiert oder eingescannt werden müssten. Auch wenn sie gelegentlich Aufgaben kontrollieren müsse, fühle sie sich selbst als Mutter aber nicht mehr gefordert als sonst.