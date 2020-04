Kolumne „Anstoß“ : Warum es nach der Krise eine bessere Fußballwelt geben kann

Düsseldorf Fußballfans, vor allem Ultras tun in der Corona-Krise etwas. Sie demonstrieren für die wahren Helden in den Krankenhäusern, sie helfen den Bedürftigen. Viele müssen umdenken, die organisierte Fans für eine Horde von Krawallmachern hielten.

In den Bundesliga-Stadien gibt es nichts zu sagen. Für lange Zeit nicht. Dennoch sind (organisierte) Fans zu hören und zu sehen. Sie stellen sich mit Spruchbändern vor Kliniken und feiern nun ihre Helden in der Corona-Krise, sie bieten selbst Hilfe an, sie machen Botengänge, Einkäufe, sie kümmern sich. Manche spenden ihre Eintrittskarten, die für abgesagte Spiele gelöst waren – in der Hoffnung, das Geld komme in den Klubs denen zugute, die im Hintergrund für den Fußball arbeiten. Es sieht fast so aus, als sei diese Gesellschaft in einer besseren Welt angekommen, in der für Wochen und Monate mal nicht die 90 Minuten auf dem Platz der Maßstab sind. Es ist ein Gesellschaftsspiel ohne Ball.