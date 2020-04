Monheim Gratis-Busse : Monheimer fahren jetzt gratis Bus und Bahn

Monheim Ab sofort zahlt die Stadt das Ticket für ihre Bürger. Es gilt bis Langenfeld und die S-Bahn zwischen Hellerhof und Langenfeld.

Karl-Heinz Schrieber hält den Brief mit der Bürgerkarte in den Händen. „Die ist am Freitag angekommen“, sagt er. Seine Frau habe ihre Karten gerade aktiviert. Detlef Hövermann, Chef der Bahnen der Stadt Monheim (BSM), nimmt sie im Infobus am Busbahnhof entgegen. „Funktioniert“, sagt er, und das Ehepaar aus Baumberg ist zufrieden. „Dann müssen wir ja jetzt nur noch einsteigen.“

Voreingestellt auf der Bürgerkarte ist die Zone A1_73, die in Monheim, in Langenfeld und bis zu den drei S-Bahnhaltepunkten Langenfeld, Berghausen und Düsseldorf-Hellerhof reicht. Wer weiter fahren möchte, kann zubuchen und sich das Monheimer Guthaben anrechnen lassen. „Doch aktuell können wir die Tickets gar nicht überprüfen“, sagt Hövermann, der sich für den Start des Gratis-Nahverkehrs andere Zeiten gewünscht hätte. Denn die Lesegeräte gibt es in den Bussen nur vorne, dort, wo aufgrund der Corona-Krise gar kein Einstieg erlaubt ist. Die Busse fahren ohnehin reduziert, ausgerichtet auf die Taktung der S 6, die in jede Richtung nur einmal in der Stunde fährt. 43 Busse sind aktuell nur unterwegs, 18 weniger als sonst. Bei einem Krankenstand von 30 Prozent (von 100 Fahrern) kommt das dem Monheimer Verkehrsbetrieb fast schon entgegen. „Aber keiner ist an Corona erkrankt“, sagt Hövermann. Lediglich ein Urlaubs-Rückkehrer sei vorsorglich in Quarantäne.