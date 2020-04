Corona-Ticker : Im Kreis Mettmann ein siebter Toter

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch einen siebten Todesfall mitgeteilt: Ein 86-jähriger Hildener ist an den Folgen der Corona-Infektion gestorben.

Aktuell gibt es in Langenfeld 46 Covid-19-Kranke und in Monheim 22, im gesamten Kreisgebiet 326 Erkrankte und 466 Verdachtsfälle. 29 Corona-Kranke wohnen in Erkrath, in Haan 20, in Heiligenhaus 7, in Hilden 19, in Mettmann 38, in Ratingen 58, in Velbert 71 und in Wülfrath 16. Mittlerweile sind kreisweit 118 Menschen als genesen aus der Überwachung entlassen. Nach wie vor geht das Gesundheitsamt von einer hohen Dunkelziffer aus. Jedenfalls werden die am Mittwoch gestarteten Abstrichzentren in Hilden und Ratingen zusätzliche Testergebnisse erbringen, die sich dann in steigenden Zahlen widerspiegeln werden.