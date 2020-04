Angedacht : Es gibt ein Leben nach Corona

Offen gesagt: Mir hängt diese ganze Sache mit dem Corona-Virus zum Hals heraus. Klar – wir machen, was sein muss. Wir bleiben so weit wie möglich zu Hause, desinfizieren kräftig und halten Abstand.

Aber mittlerweile ist es für mich wirklich genug, einmal am Tag ein Corona-Update aus Zeitung und Fernsehen zu bekommen. Ansonsten genieße ich die flugzeugfreie Zeit in Tiefenbroich, mache, was man auch ohne Kontakte machen kann und sorge dafür, dass alles bereit ist – für die Zeit nach Corona.

Machen wir uns also bereit für die Zeit nach dem Virus. Jetzt müssen wir alles tun, um die Gefahr einzudämmen. Aber danach sollte es auch wieder viel menschliche Nähe geben. Vielleicht fragen Sie sich bei diesem Wort eines Pfarrers, was das wohl mit dem Glauben zu tun hat? Denken Sie mal an Jesus – an seine Art, mit Menschen umzugehen. Dann wissen Sie es.