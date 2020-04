Verschärfte Regeln während Corona-Pandemie : Camper sollen nach Hause gehen

Xanten Wegen der Corona-Pandemie verschärft die Stadt Xanten die Regeln für Campingplätze.

Zahlreiche Camper müssen bis Donnerstagabend die Campinglätze in Xanten verlassen. Es dürfen nur noch diejenigen bleiben, die dort mit ihrem ersten Wohnsitz gemeldet sind, wie das Ordnungsamt der Stadt unter Berufung auf die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW erklärt. Für alle anderen ist es dann untersagt, das Gelände zu betreten oder dort zu übernachten. Xantener Campingplatzbetreiber erklärten, dass bei ihnen einige Dutzend oder sogar weit mehr als 100 Camper mit ihrem Zweitwohnsitz gemeldet seien, also davon betroffen seien. Unklar ist aber, wie viele sich gerade auf den Campingplätzen aufhalten. Das Ordnungsamt kündigte an, dass es die Einhaltung der Regelung kontrollieren wird.

Aber viele hätten ihren ersten Wohnsitz im Ruhrgebiet, in Essen, Duisburg oder Dortmund oder einer anderen Stadt, lebten also in einem Ballungsgebiet und könnten nicht verstehen, warum sie jetzt in ihre Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zurückkehren sollten, obwohl sie auf dem Campingplatz viel eher die Möglichkeit hätten, die Abstandsregeln einzuhalten, erklärte Bauer. „Hier können sich die Menschen aus dem Weg gehen“, sagte auch Bremer. Außerdem fühlten sich einige Camper ungerecht behandelt, ergänzte Bauer. Sie zahlten die Zweitwohnsitzsteuer und würden jetzt trotzdem wie Touristen behandelt, während Menschen, die in Xanten eine Wohnung als Zweitwohnsitz hätten, bleiben dürften.