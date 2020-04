Eröffnung am Winkelsweg : Flaschenpost beliefert von Langenfeld aus die Region

Langenfeld (mei) Der Getränke-Lieferdienst „Flaschenpost“ hat am Mittwoch an seinem neuen Standort in Langenfeld den Betrieb aufgenommen. Wie berichtet, ist das vor etwa vier Jahren gegründete Unternehmen in die auf dem Grundstück Winkelsweg/Schneiderstraße neu errichtete XXXL-Gewerbehallen eingezogen. nach Angaben von Firmensprecherin Sabine Angelkorte ist in dem dort auf gut 10.000 Quadratmeter Fläche errichteten Lager Platz für etwa 125.000 Getränkekisten.

„Wir starten in Langenfeld mit etwa 70 Mitarbeitern und 20 Fahrzeugen“, so Angelkorte. „Perspektivisch wollen wir bis zu 100 Flaschenpost-Bullis einsetzen.“ Das Liefergebiet reiche über Langenfeld hinaus nach Monheim, Leverkusen, Leichlingen, Hilden, Haan, Solingen, Erkrath und Teile Düsseldorfs. „Getränke und mehr werden innerhalb von 120 Minuten kontaktlos bis an die Tür geliefert.“ Im Sortiment seien neben Getränken aller Art auch Konserven, Nudeln, Putzmittel und Toilettenpapier. „Über 1000 Artikel gibt es im Online-Shop.“ Leergut werde mitgenommen und mit der Lieferung verrechnet.