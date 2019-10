Lokale Wirtschaft : Langenfelds Spezialist für große Auftritte

Auch Kirchen beleuchtet die Latteyer GmbH. (Neu-)Gotische Gotteshäuser mit ihren vielen Raumteilen sind eine besondere Herausforderung. Foto: RP/Fa. Latteyer GmbH

Langenfeld Die Latteyer GmbH ist eine Größe in der Eventbranche. Der Industrieverein war bei dem Spezialisten für Licht, Ton und Medientechnik zu Gast.

Die Latteyer GmbH sorgt vor allem dafür, dass andere gut zu sehen und zu hören sind. Das inzwischen 30-köpfige Team um Geschäftsführer und Inhaber Johannes Brüls selbst tritt in Langenfeld für die breite Öffentlichkeit selten in Erscheinung. Der seit 2016 in Langenfeld ansässige Spezialist für Ton, Licht und Medientechnik betreut deutschlandweit jährlich rund tausend Events, von Messeständen weltbekannter Firmen über Festzelte bei der Düsseldorfer Kirmes oder Lichtinstallationen im Kölner Dom. Genug Gründe, dass sich die Mitglieder des Industrievereins Langenfeld (IVL) für ihren jüngsten Stammtisch-Termin den Standort an der Albert-Einstein-Straße aussuchten, um sich einen eigenen Eindruck von Latteyer zu verschaffen.

Zunächst gratulierte IVL-Vorstand Gerhard Witte zum doppelten 40-Jährigen: Die in Leichlingen gegründete Firma existiert vier Jahrzehnte, und Diplom-Ingenieur Johannes Brüls, der nach dem plötzlichen Tod Thomas Latteyers die Firma übernommen hatte, vollendete ebenfalls das vierte Lebensjahrzent. Brüls berichtete von den Anfängen und erinnerte an die Zeit, „in der das Wort ,Event’ noch nicht in Deutschland existierte und sich außer Fernseh- und Rundfunkläden niemand mit Veranstaltungstechnik beschäftigte“. Nach und nach entwickelte sich Latteyer aus einem Einmann-Unternehmen zu einem florierenden Betrieb. Der versorgte in den 90ern schon nahezu alle namhaften Clubs und Diskotheken in und um Köln mit seinen eigen-entwickelten Lautsprechersystemen. Anfangs belächelt oder sogar verächtlich als Marke Eigenbau betitelt, gab es schließlich 3000 gebaute und verkaufte Einheiten.

Info Industrieverein Langenfeld Der Industrieverein Langenfeld ist ein Netzwerk von Unternehmern und überwiegend in der Wirtschaft tätigen Arbeitnehmern. Vorsitzender ist Gerhard Witte. Zu den Veranstaltungen zählt der monatliche Stammtisch. Mehr unter www.industrieverein-langenfeld.de.

Heute ist die GmbH ein „Full-Service-Anbieter“, der seine Kunden vom ersten Konzept über das Genehmigungsverfahren und das Sicherheitskonzept bis zum Abschluss der Veranstaltung betreut. Latteyer, inzwischen eine Größe in der Veranstaltungsbranche, kümmert sich mit einer Schwesterfirma auch um Industriebauten und Alarm- und Brandmeldesysteme.

Zu den Kunden gehören zum Beispiel Konzerne, Schulen, Ämter und andere öffentlich betriebene Gebäude. „Die Bauten und ihre Infrastruktur sind virtuell dreidimensional aufbereitet, um Simulationen und Übungssituationen zu ermöglichen“, erläutert Brüls. Stolz ist der Unternehmer auf die Ausbildung neuer Mitarbeiter und die fortwährende Qualifizierung der Stamm-Mannschaft mit der sich immer weiter wandelnden Technik. Bei dem häufig für seine Ausbildung von der IHK prämierten Unternehmen bestanden alle Azubis im ersten Anlauf die Prüfung und erhielten Übernahmeangebote.