Service im Herbst : Städte helfen bei Laub-Entsorgung

Langenfeld/Monheim In Langenfeld stehen Grünschnitt-Container, Monheim bietet Papiersäcke an.

Neben Standorten in Berghausen an der Treibstraße (Wendehammer), in Langfort an der Straße Zum Stadion, im Stadtsüden auf dem Reusrather Platz, in Richrath auf dem Schützenplatz, in Immigrath an der Sporthalle im Bruchfeld sowie in Wiescheid am Pöttgelände (Parkstraße) gibt es seit 2017 einen weiteren Standort im Wendehammer an der Bogenstraße.