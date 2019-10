Ärzte im Dialog : So werden Füße in Richrath wieder gesund

So werden Füße in Richrath wieder gesund

Prof. Dr. Christian Simanski (r.) erläutert einem Patienten anhand eines Fußgelenkmodells, was bei seinem Leiden zu tun ist. Foto: RP/Barbara Bechtloff

Langenfeld Zehen, Sprunggelenk und Co. müssen im Laufe eines Lebens viel aushalten. Im Langenfelder St.-Martinus-Krankenhaus behandeln Chefarzt Christian Simanski und sein Team Verschleiß und Verletzungen.

Aus der Belastung können Fehlstellungen und Schmerzen erwachsen, dementsprechend ist Arthrose mit voranschreitendem Alter oftmals unvermeidbar. Die fit und sportlich älter werdende Gesellschaft mit ihren Ansprüchen an eine hohe Lebensqualität führt bei 80-jährigen Wanderern, Tennis- oder Golfspielern oder Joggern zu entsprechenden Verschleißerscheinungen. Bei früheren Generationen, stärker in der Industrie, der Landwirtschaft oder der Hausarbeit tätig, traten die Leiden eher an anderen Stellen des Bewegungsapparates auf.