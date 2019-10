Stadtgespräch : Lebenshilfe setzt auf spezielle Alltagsbegleiter

Der alte und neue Vorstand plus Geschäftsführung: (v.l.) Uli Gaßmann, Barbara Scheenaard, Wolfgang Dyck, Nicole Reinhold-Dünchheim, Stephan Brune, Johannes Dirks, Marius Bartos. Nicht auf dem Foto: Elke Klingbeil. Foto: Lebenshilfe Kreis Mettmann

Langenfeld In Langenfeld wartet die Behindertenhilfe-Organisation auf die Baugenehmigung für ein Wohnheim.

Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann bereitet sich derzeit auf die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes vor, die im Januar 2020 in Kraft tritt. „Eine wesentlich Änderung ist dabei die Trennung zwischen Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen wie etwa für Lebensmittel, wobei letztere künftig vom Sozialamt getragen werden“, erklärte die 1. Vorsitzende Nicole Dünchheim bei der Mitgliederversammlung der Behindertenhilfe-Organisation. Neue Herausforderungen kämen auf das Personal der Lebenshilfe zu, da die Befähigung von Mitarbeitern zur „Organisation personenzentrierter Hilfen“ sicherzustellen ist. Alltagsbegleiter sollten künftig noch mehr auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse eingehen, so Dünchheim. Die Umstellung erfordere derzeit einen größeren Verwaltungsaufwand.

Zufrieden zeigt sich die Lebenshilfe mit dem neuen Wohnhaus in Velbert mit ausschließlich Einzelzimmern, das neben dem stationären auch das Ambulant Betreute Wohnen sowie Räumlichkeiten für die Tagesstruktur der Senioren bietet. Für das neu geplante Haus an der Gladbacher Straße in Langenfeld warte man derweil nach wie vor auf die Baugenehmigung.