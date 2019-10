Pop, Punk und Co. : Wie die Musik die Literatur beeinflusst

Monheim Am Freitag, 11. Oktober, 19 bis 21 Uhr, geht es im Ulla-Hahn-Haus in der Reihe „Rückkopplung“ um die Wechselwirkung zweier Genres.

Im Ulla-Hahn-Haus, Neustraße 2/4, geht es am Freitag, 11. Oktober, 19 bis 21 Uhr, um die Wechselwirkung von Musik und Literatur. Die Literaturwissenschaftlerin Verena Meis und Philipp Holstein, Kulturredakteur der Rheinischen Post, stellen Bücher und Platten vor, von denen eine große Wirkung ausgegangen ist: Die Ästhetik etwa, die Patti Smith 1975 auf ihrem Album „Horses“ in die Welt gebracht hat, beeinflusst Musikerinnen noch heute: lyrisch und doch roh, romantisch und doch konfrontativ, schmutzig und total schön.

„Rückkopplung“ heißt diese Veranstaltungsreihe, in der Meis und Holstein bereits so unterschiedliche Genres wie Jazz und HipHop betrachteten. In dieser Ausgabe wird der Punk im Mittelpunkt stehen: Wie stark hat die kurze Hochzeit der Bewegung auf die populäre Kultur gewirkt? Zur Diskussion stehen unter anderem Bücher von Rainald Goetz und Kathy Acker, deren Sound sich von der Musik ableitet, die die Autoren einst hörten, zudem Sachbücher von Jürgen Teipel und Daniel Ryser. Und natürlich gibt es Musik, unter anderem von The Clash, Wire und S.Y.P.H.