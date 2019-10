Stadtgespräch : Klärwerk macht das Nass sauberer als Rheinwasser

Die Zwar-Gruppe auf dem Gelände des Klärwerks, das die Abwässer aus Monheim und Langenfeld reinigt. Foto: RP/Veranstalter

Monheim Eine Gruppe des Freizeit-Netzwerks Zwar ließ sich die Reinigungsstufen am Rande des Knipprather Waldes erläutern.

Technikinteressierte Mitglieder der Monheimer Zwar-Gruppe haben kürzlich das Klärwerk am Rande des Knipprather Waldes besichtigt. Die Anlage auf etwa sechs Hektar Fläche wurde 1981 in Betrieb genommen. Gesamtkosten damals: 47 Millionen Mark. Heute arbeiten dort zwölf Beschäftigte. In dem Klärwerk wird das Abwasser von Monheim und Langenfeld (zusammen etwa 103.000 Einwohner) gereinigt. Die Kapazität lässt sich nach Angaben des Betreibers, des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands (BRW), bis auf etwa 190.000 Einwohner-Gleichwerte (mit Industrieabwässern) erhöhen. So ist auch langfristig eine umweltschonende Abwasserreinigung in der Region gesichert.

Als die Zwar-Gruppe im Klärwerk war, flossen 600 Kubikmeter/Stunde Abwasser aus Monheim und 850 Kubikmeter/Stunde aus Langenfeld in die Anlage. Bei Starkregen steigert sich der Zufluss um ein Vielfaches. Ein Werksmitarbeiter erläuterte verständlich die verschiedenen Reinigungsprozesse – angefangen mit der Grobstoffreinigung über das Sandfangbecken bis zur Vorklärung und zur biologischen Reinigung. Der im Prozess anfallende Schlamm wird in die zwei großen Faultürme in Kuppelform geleitet und dort durch spezielle Bakterien bei 36 Grad Celsius in Methan, C0 2 und Restschlamm abgebaut. Das Klärgas wird in Gasmotoren verbrannt und somit elektrische Energie und Wärme produziert. In diesem Kreislaufsystem wird soviel Energie erzeugt, dass etwa 40 Prozent des werkseigenen Strombedarfs und ein Großteil der Wärmeversorgung für die Faulbehälter und der Betriebsgebäude nutzbar sind. Ein kleiner Teil des erzeugten Gases wird über einen Kamin sicher abgefackelt, was aber immer wieder bei Bürgern zu Alarmmeldungen bei der örtlichen Feuerwehr führt. Der entstandene Restschlamm wird später zentrifugiert und so relativ trocken als Brennstoff zur Energieerzeugung genutzt. Bis vor einigen Jahren konnte diese Masse sogar als Dünger landwirtschaftlich genutzt werden. Es fallen pro Tag etwa 50 Tonnen dieses Restschlamms an. Laster fahren ihn dzu Energieerzeugern wie zum Beispiel RWE.