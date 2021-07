Trinkwasserersorgung : Wasserwerk stellt Leitung ab

Die Böschung am Heinebuschsee ist gerutscht, die Trinkswasserleitung gefährdet. Foto: Verbandswasserwerk Langenfeld-Moheim/Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim

Langenfeld Die abgerutschte Böschung am Heinebuschsee gefährdet eine der Hauptversorgungsleitungen. Die Leitung liegt unter dem Radweg Winkelsweg/Schneiderstraße.

(og) Anders als in Teilen des Kreisgebiets ist die Trinkwasserversorgung in Langenfeld und Monheim nach dem Starkregen gewährleistet. Es ist uneingeschränkt und bedenkenlos nutzbar. Das teilt Sprecherin Natalie Pater vom Verbandswasserwerk mit. Allerdings sei eine Wasserhauptversorgungsleitung nahe der Kreuzung Winkelsweg/Industriestraße gefährdet. Die Ausspülungen hätten am Heinenbuschsee zu dem Böschungsabrutsch geführt. Dadurch sei eine der Wasserhauptversorgungsleitungen, die im Geh- und Radweg liegt, gefährdet.