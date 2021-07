Filmkreis : Sabine Leefers gewinnt Wanderpokal des Filmkreises

Langenfeld Seit Jahresanfang arbeiten die Mitglieder an ihren Beiträgen bereits für den nächsten Wettbewerb 2021, der am 13. November stattfindet.

Jedes Jahr wetteifern Mitglieder des Filmkreises Langenfeld in einem internen Filmwettbewerb um den begehrten Wanderpokal. Nachdem durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr die Veranstaltung ausfallen musste, warteten die Teilnehmer ungeduldig darauf, sich mit der Konkurrenz zu messen und ihre Filme der Jury vorstellen zu können. „Wir sind froh, dass wir nach der Lockerung jetzt den Wettbewerb in einem begrenzten Kreis nachholen konnten“ sagt Max Heribert Gierlichs, Leiter des Filmkreises.

Die Filme werden ab August auf der Homepage www.filmkreis-langenfeld.de zu sehen sein. Seit Jahresanfang arbeiten die Mitglieder an ihren Beiträgen bereits für den nächsten Wettbewerb 2021, der am 13. November stattfindet. „Trotz coronabedingter Zwangspause waren unsere Mitglieder nicht untätig. Per Videokonferenz haben wir Kontakt gehalten und die Zeit genutzt, gestellte Aufgaben geübt und Filmideen verwirklicht“, so Gierlichs. So seien über 20 Kurzfilme entstanden. Man hoffe, nach Ferienende wieder die regelmäßigen Treffen aufnehmen zu können. Auskünfte erteilen Max Heribert Gierlichs unter Telefon 02173 977646 und Dieter Gottschalk unter 02173 81264.