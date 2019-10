Im Bereich Tönnesbrucher Feld : Diebe stehlen Radnaben von neun Pkw in Richrath

Langenfeld Betroffen sind Fabrikate der Marken Audi, BMW, Ford und VW.

Unbekannte haben in Richrath die Radnaben von mindestens neun Autos entwendet. Laut Polizei trug sich der Diebstahl im Bereich Tönnesbrucher Feld zu, im Zeitraum zwischen Freitag, 4. Oktober, 16 Uhr, und Samstag, 5. Oktober, etwa 13 Uhr. Verständigt wurde die Polizei von einem 53-jährigen Langenfelder, der die Radnaben an den Felgen seines Autos vermisste. Ermittlungen ergaben, dass in der Nachbarschaft noch acht weitere Pkw der Marken Audi, BMW, Ford und VW betroffen waren. Hinweise an die Polizei Langenfeld unter Telefon 02104 982-6310.