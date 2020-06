Langenfeld : Thea-Trend: Schauplatz sucht Schüler als Juroren

Die Schauplatz GmbH sucht Schüler, die als Juroren aus drei Stücken eins auswählen, das dann durch die Städte tourt. Foto: Schauplatz GmbH

Langenfeld Viele Klassen haben aufgrund der Corona-Krise bis zu den Sommerferien nur zwei oder drei Anwesenheitstage in der Schule. Schüler, die ihr Homeschooling auf den Nachmittag verlegen können, erhalten von der Schauplatz GmbH Langenfeld an zwei Vormittagen – Donnerstag, 18., und Freitag, 19. Juni – ein Angebot: die Teilnahme an einem Theater-Casting.

(og) Der Schauplatz sucht Jugendliche, die Lust haben, sich als Jury für das Projekt Thea-Trend stark zu machen. Aus drei Inszenierungen müssen sie das Stück auswählen, das ihnen für ihre Altersgruppe inhaltlich und schauspielerisch am besten gefällt. Dieses Gewinnerstück wird, sobald in den Schulen wieder der Normalbetrieb läuft, als Klassenzimmer-Theater durch Schulen in Ratingen, Monheim und Langenfeld touren.