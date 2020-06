Langenfeld : Schauplatz sucht Jugendliche für Theater-Casting

Langenfeld Der Schauplatz Langenfeld sucht Jugendliche für die Teilnahme an einem Theater-Casting. Die Termine sind an zwei Vormittagen am Donnerstag, 18., und Freitag, 19. Juni.

Die Mädchen und Jungen agieren als Jury für das Theaterfestival TheaTrend und sollen aus drei Inszenierungen das Stück auswählen, das ihnen für ihre Altersgruppe am besten gefällt. Dieses Stück wird, sobald in den Schulen wieder der Normalbetrieb läuft, als Klassenzimmer-Theater durch Schulen in Ratingen, Monheim und Langenfeld touren, so Pressesprecherin Katja Früh. Das Theaterfestival wird alle zwei Jahr ausgerichtet. Doch Schauspiel im Klassenraum ist unter den Corona-Auflagen derzeit nicht möglich. Um TheaTrend trotzdem stattfinden zu lassen, zeigt der Schauplatz die Inszenierungen per Video-Mitschnitt im Schauplatz. Drei Stücke sind in der engeren Wahl: „Die Eisbärin“ (Leipzig), „Freie Wahl“ (Stendal) und „Untenrum“ (Hannover). Wer mitmachen will und mindestens 14 Jahre alt ist, kann sich bewerben, nimmt an allen drei Vorführungen: Donnertag, 18.Juni um 10 und 12.30 Uhr und am Freitag, 19. Juni, 11.30 Uhr teil. Treffpunkt: Haupteingang Schauplatz. Anmeldungen bis 17. Juni, frueh@schauplatz.de.