Großeinsatz im Kreis Mettmann : SEK durchsucht Wohnungen im Rockermilieu

Zwei Polizisten in Uniform (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Hilden/Langenfeld/Monheim Beamte unter Federführung der Düsseldorfer Polizei durchsuchten seit dem frühen Donnerstagmorgen Wohnungen und Geschäftsräume in Monheim, Langenfeld und Hilden. Hintergrund sind Ermittlungen gegen organisierte Kriminalität. Auch Spezialeinheiten waren an dem Einsatz beteiligt.

Spezialeinheiten der Polizei haben in mehreren NRW-Städten eine größere Durchsuchungsaktion im Rockermilieu gesichert. Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf berichteten am Vormittag, die durchgeführten Maßnahmen hätten sich gegen mehrere Tatverdächtige gerichtet. Fast 100 Beamte seien im Einsatz gewesen.

Ursprung des Verfahrens waren Schüsse auf einen Mann in seinem Auto im Oktober 2019 in Monheim. Damals wurde niemand verletzt. Das Polizeipräsidium Düsseldorf führte seitdem zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen und versuchte, den Sachverhalt aufzuhellen.

Die Hinweise verdichteten sich soweit, dass gegen bestimmte Personen ein Tatverdacht erhärtet werden konnte. So wurden entsprechende Beschlüsse wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung erwirkt. Außerdem wird der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts geprüft.

47 Infizierte, sechs davon in Hilden, einer in Haan

Corona-Nachrichten : 47 Infizierte, sechs davon in Hilden, einer in Haan

Einige der Männer sollen zum Umfeld der Rockergruppe Hells Angels gehören, wie aus Ermittlerkreisen bekannt wurde. Ob es sich bei dem Beschossenen um den Rocker einer gegnerischen Gruppierung, oder einen in Ungnade Gefallenen aus den eigenen Reihen handelt, wollten die Ermittler nicht sagen.

Es gab keine Festnahmen. Umfangreiche Beweismittel wurden sichergestellt bzw. beschlagnahmt. In mehreren Objekten fanden die Beamten Drogen (Marihuana) und Betäubungsmittel-Equipment. In einer Wohnung entdeckten die Fahnder außerdem eine abgeerntete Plantage mit knapp 100 Pflanzen. Waffen wurden nicht gefunden. Die Auswertung der Beweismittel und die Ermittlungen dauern an.