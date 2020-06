Schulen in Düsseldorf : Kulturwochen trotz Corona

Schulen in Düsseldorf

Eller Zum dritten Mal hätte das Projekt „Kultur 4 life“ stattfinden sollen. Die Lehrer stellten das Programm um, viele Unterrichtsinhalte der Dieter-Forte-Gesamtschule fanden nun online statt.

Manchmal ist Improvisation alles: Nachdem die Schulen Mitte März wegen Corona geschlossen wurden, „waren wir in Schockstarre“, erzählt Nicola Gries-Suffner von der Dieter-Forte-Gesamtschule. Sie koordiniert die Kulturwochen „Kultur 4 life“ – ein Projekt, das in diesem Jahr zum dritten Mal hätte stattfinden sollen. Fast ein ganzes Schuljahr Arbeit für die Katz? Die kulturschaffenden Lehrkräfte waren sich einig, dass sie nicht einfach so aufgeben wollen, strichen Veranstaltungen mit vielen Besuchern und überlegten sich neue Formate.