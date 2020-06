Langenfeld : Hajek-Schüler Panek stellt im Kunstverein aus

Langenfeld Langenfeld (og) Der Kunstverein Langenfeld eröffnet am kommenden Sonntag die erste Ausstellung nach der Corona bedingten Pause. Der Hajek-Schüler Ekkehart Panek zeigt Skulpturen, Reliefs und Zeichnungen zum Thema „Raumerweiterung“.

Die Eröffnung der Ausstellung ist am Sonntag, 7. Juni, um 16 Uhr, im Kunstverein Langenfeld,

Hauptstraße 135. Der 1962 in Velbert geborene Künstler Ekkehart Panek studierte freie Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, seinen Abschluss machte er als Meisterschüler bei Prof. Otto Herbert Hajek.