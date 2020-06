Langenfeld Sport : Sport – von Angesicht zu Angesicht

Langenfeld Die Sportgemeinschaft Langenfeld bietet täglich mehrere Kurse auf der Freibadwiese an. Das Freibad soll noch vor den Sommerferien eröffnen. Noch fehlt das mit der Stadt abgestimmte Corona-Konzept.

In einer Stadt, wo fast jeder Dritte Sport treibt und ein Verein, wie die SGL, rund 10 000 Mitglieder hat – darunter viele Reha- und Breitensportler, die vor Corona sehr fleißig waren – hat die erzwungenen Sport-Abstinenz viele ein Stück Lebensqualität gekostet. Sie kehrt langsam zurück. „Die logistischen Leistungen sind nicht ohne“, sagt Kristin Erven-Hoppe. „Allerdings ist es noch lange nicht so weit, dass in sechs Hallen parallel sechs verschiedene Kurse laufen, die man sich nach Lust und Laune spontan aussuchen kann wie früher“, sagt Erven-Hoppe. „Unsere Auflagen sind streng und werden vom Ordnungsamt kontrolliert. Kurse ohne Anmeldung gibt es nicht. Wir versuchen aber, jedem gerecht zu werden.“ So können diejenigen mit Vorerkrankung unter verschiedenen Angeboten im Live-Stream wählen. Die Ausführung findet im heimischen Wohnzimmer oder auf der Terrasse statt. In den erweiterten Hallen selbst gibt es derzeit wieder die ruhigen Kurse wie Yoga oder Wirbelsäule ohne viel Ausdünstung. Die Teilnehmer dürfen sich dabei nicht zu nahe kommen. Toiletten sind nur für den Notfall geöffnet, Duschen gar nicht. Dennoch stellt sich beim gemeinsamen Sport treiben wieder ein bisschen Alltags-Gefühl ein. Am Dienstagabend ist es warm und die Kniebeugen und Sidesteps im gemeinsamen Kreis fühlen sich gut an.