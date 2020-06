Langenfeld : Stadt sucht Bürger, die am Wahltag Stimmen auszählen

Langenfeld Die Stadt Langenfeld sucht für die Kommunalwahl am 13. September und für eine eventuelle Stichwahl am 27. September noch Wahlhelfer zur Unterstützung in den Wahllokalen. Üblicherweise wird der Wahltag in zwei Schichten eingeteilt, sodass nicht alle Wahlhelfer den gesamten Tag anwesend sein müssen.

(elm) Jeder Bürger, der am Tag der Wahl selbst wahlberechtigt, also mindestens 16 Jahre alt ist und eine EU-Staatsbürgerschaft besitzt, kann diese Aufgabe wahrnehmen. Zu den Aufgaben in den Wahllokalen gehören unter anderem die Überprüfung der Wahlberechtigung der Wähler, die Ausgabe der Stimmzettel, das Überwachen des Wahlgeschäftes und das Auszählen der Stimmen.

Die Helfer treffen sich am Wahltag, 13. September, um 7.30 Uhr im zugeteilten Wahllokal. Nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt. Üblicherweise wird der Wahltag in zwei Schichten eingeteilt, sodass nicht alle Wahlhelfer den gesamten Tag anwesend sein müssen.