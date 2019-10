Fahrplan bis 2024 : Stadt Langenfeld rüstet Schulen digital besser aus

Langenfeld Die Stadt Langenfeld will ihre Schulen digital besser ausrüsten. Fachbereichsleiter Ulrich Moenen hat Fahrplan bis 2024 vorgestellt. Langenfeld investiert bis zu 6,4 Millionen Euro.

Zum ersten Mal hat die Langenfelder Verwaltung jetzt einen Plan vorgelegt, mit dem sie die Digitalisierung ihrer Schulen voranbringen will. Hintergrund ist der von der Bundesregierung geschlossene Digitalpakt. Daraus erhält die Stadt voraussichtlich 1,29 Millionen Euro. Im Schulausschuss gab es viel Lob für die Präsentation, verbunden mit der Hoffnung, dass die Pläne so auch umgesetzt werden.

„Das ist ein wichtiger Schritt“, sagt Dr. Stephan Wippermann-Janda, Leiter des Konrad-Adenauer-Gymnasiums. „Und es wäre gut, wenn dieser so schnell wie möglich käme.“ Denn aktuell nutzten seine Lehrer (wie auch die anderer Schulen) ihre privaten Geräte. „Das kann Konflikte mit dem Datenschutz bergen“, sagt Wippermann-Janda. Mit schuleigenen Rechnern (Endgeräten) würde sich dieses Problem nicht stellen. Der Schulleiter des KAG hofft zudem darauf, dass für den technischen Support, also die Pflege (Einrichten, Verwalten von Benutzerkonten usw.) der zu erwartenden Geräte, entsprechendes Personal bereitgestellt werden kann. „Das können wir nicht mehr alleine stemmen“, sagt er. Außerdem hofft er auf Fortbildungen für sein Kollegium.

All diese Punkte sollen in Medienkonzepte einfließen, die die Schulen nun erarbeiten müssen. Sie sind Teil des Antrags, den die Stadt an das Land stellen wird, um den Zuschuss aus dem Digitalpakt zu bekommen. Darüber hinaus ist es Sache der Schulen, sich für eine von drei Präsentationstechniken zu entscheiden. „White Boards sind bei uns nicht mehr so gefragt“, sagt Wippermann-Janda. An seiner Schule würde man zu Screens (Smart-/Apple-TV) tendieren. Neben diesen beiden Alternativen steht auch noch ein Touch-Monitor als Tafelersatz zur Wahl. Ein Screen habe den Vorteil, dass er mit dem i-Pad angesteuert werden könne. Damit sei man nicht mehr nur auf den Klassenraum als Lernort angewiesen, sondern könne projektbezogen in kleineren Gruppen im Schulgebäude arbeiten, erläutert Wippermann-Janda. Je nachdem, für welche Präsentationsform sich Schulen entscheiden, wird die digitale Ausstattung für die Stadt zwischen 4,14 und 6,39 Millionen Euro kosten, weil die Systeme unterschiedlich teuer sind.