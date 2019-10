Monheim Hepatitis-Fälle : Hepatitis: Stadt desinfiziert Schulzentrum

Monheim (og) Die Stadt Monheim muss nach dem jüngsten Hepatitis-Fall in der Jugendmannschaft C 1 des 1. FC Monheim nun das Schulzentrum am Berliner Ring von einer Fachfirma reinigen lassen. „Diese haben wir auf Wunsch des Kreisgesundheitsamtes sofort beauftragt“, sagt Stadtsprecher Norbert Jakobs.