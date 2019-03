Bildungspolitik : Der Digitalpakt – aus Krefeld gesehen

Tablets in der Schule - machen sie Lernen und Lesen leichter? Fachleute sagen: nein, im Gegenteil. Foto: grafik

Krefeld Fünf Milliarden Euro vom Bund zur digitalen Ausrüstung der Schulen - was bringt’s für eine Stadt wie Krefeld, wenn man die Bildungsherausforderungen hier in den Blick nimmt?

Der Bundesrat hat am Freitag der Änderung des Grundgesetzes zugestimmt, mit der der Weg für den sogenannten Digitalpakt Schule frei wird. Der Bund darf nun den Ländern fünf Milliarden Euro zur Finanzierung digitaler Ausrüstung an Schulen überweisen. Was heißt das für Krefeld? Wir wagen einen Blick in die Zukunft: Lernen Kinder bald leichter, lesen Schüler digital mit brennendem Interesse? Ist das Tablet der Nürnberger Trichter 4.0, mit dem Lehrer unseren Kindern Content (früher: Inhalt, Schulstoff) mühelos eintrichtern und frohgemut die große Plage der analogen Schule abschaffen: Lernen, üben, ackern, schuften?

Wir fürchten: Nein.

In einer Stadt wie Krefeld lässt sich kein einziges Problem an unseren Schulen mit dem Tablet lösen. Nicht mal das Grundlegendste: Schüler zum Lesen zu bewegen. Die Leseforschung gibt Ernüchterndes zu Protokoll. Zusammengefasst: Nur wer bereits ein geübter Leser ist, kommt mit dem Tablet klar. Intensives Lesen gelingt immer noch am besten auf Papier, auch bei jungen Leuten. Offen ist sogar, ob das Tablet nicht eher schadet, weil die Konzentration durch das permanente Fummeln am Bildschirm dauergestört ist. Und wer immer nicht-lesende Jugendliche vor Augen hat, der weiß auch ohne Grundlagenforschung: Am Ende ist es egal, ob jemand einen Text im Schulbuch oder am Tablet nicht liest.

Krefeld ist bildungspolitisch keine außergewöhnliche Stadt; vielleicht ist der Migrantenanteil der Schülerschaft höher als in anderen Städten, aber auch das ist kein Spezialfall in einem Land wie NRW. Das ist das Erhellende an Krefeld: Die Stadt ist ganz normal.

Wir haben Stimmen gesammelt; Stimmen von Lehrern, Schulleitern und Eltern. Das Bild ist ernüchternd, ja alarmierend. Die Schulen kämpfen mit wachsenden Erziehungsproblemen, auch an Gymnasien. Es bilden sich heimliche Brennpunktschulen, in denen Unterricht teilweise nicht mehr möglich ist. Es gibt Grundschulen mit einem babylonischen Sprachgewirr, an denen die Kinder weder sich noch ihre Lehrer verstehen. Das bisschen Deutsch, das die Kleinen morgens lernen, verlernen sie oft genug nachmittags im Sprachbad ihrer Familien wieder.

Ein Rezept ist bisher nicht gefunden. Immer noch sind die Stellenschlüssel für Schulen im Wesentlichen uniformistisch: Einer für alle. Problemschulen haben keine Chance, mit einem Spezialprogramm auf ihre Schülerklientel einzugehen, heißt: mit einem Team aus Lehrern, Schulsozialarbeitern und Honorarkräften das qualifizierte Lerntraining anzubieten, das die Schüler brauchen. Es gibt dort, wo es brennt, zu wenig von allem. Auch an Lehrern.

Manche Schulen bräuchten eben den Zweitlehrer in der Klasse; manche bräuchten den gebundenen Ganztag, manche bräuchten die 12-Schüler-Klasse, den intensiven Sprachunterricht, die Lerntraining- und Hausaufgabenbetreuung, um Schüler, die kaum Deutsch können, verhaltensauffällig sind oder in einem bildungsfernen Milieu aufwachsen, zu einem Abschluss zu bringen, der diesen Namen verdient. Eigentlich müsste Bildungspolitik Schulen in ihren Vierteln analysieren und danach entscheiden, wie die Ausstattung ist – vor allem: mit Personal.

Die Realität ist davon weit entfernt. Immerhin: Die schwarz-gelbe Landesregierung hat für NRW den Schulversuch „Talentschule“ ausgeschrieben. Schulen mit sozial benachteiligter Schülerklientel können sich für ein Förderprogramm bewerben. Die ersten 35 Talentschulen gehen in diesem Jahr an den Start. Der Weg ist richtig, das Programm ein Anfang: 35 Tropfen auf den heißen Stein. Allein für Krefeld könnte man ein Dutzend Schulen benennen, die ein solches Programm brauchen.

Spricht man in Krefeld mit Schulleitern, Lehren und Eltern, schält sich ein ziemlich klares Bild heraus: Vor allem an Gesamtschulen braut sich ein neues Desaster zusammen; wir berichteten darüber. Nach der Abschaffung der Hauptschule wird der Anteil der Schüler mit großen sozialen und Lernproblemen immer größer – ohne dass sich an der Ausstattung der Schulen etwas ändert.

Die Pädagogik ist, was die Digitalisierung des Unterrichts angeht, keinesfalls euphorisch, nicht mal optimistisch. Die sogenannte Hattie-Studie kommt nach der Auswertung von rund 80.000 Einzelstudien zu dem Ergebnis: „Ein schlechter Unterricht wird mit digitalen Medien nicht besser.“ Guter Unterricht könne hingegen in bescheidenem Maße profitieren (wir berichteten unlängst auf der Seite „Stimme des Westens“ darüber).

Auch die Leseforschung teilt diese Skepsis. Die FAZ berichtet über eine Studie zu Lesegewohnheiten von Studenten in sechs europäischen Ländern. „Die Teilnehmer hätten angegeben, lieber mit gedruckten Büchern statt mit E-Books zu lernen, weil sie den Eindruck hätten, sich das Gelesene so besser merken zu können“, heißt es. Eine ähnliche Studie unter fünfzehn und sechzehn Jahre alten norwegischen Schülern ergab das gleiche Bild: Die Schüler gaben an, das Lesen auf Papier erleichtere das Verständnis. Daraus entwickelten die Forscher eine neue Frage: Wie kann man „vertieftes Lesen“ auf Bildschirmen erleichtern? Heißt auch: Das Tablet wird am besten von geübten Lesern genutzt; ungeübte Leser haben eher mit mehr als mit weniger Konzentrationsprobleme zu kämpfen.

Und jetzt?