Segeln : Möller segelt souverän zum Titel

Monheim Die 28-Jährige vom Segelclub Monheim hat Gold bei der internationalen Deutschen Meisterschaft vor Kiel geholt. Bei den Wettfahrten schaffte sie einen klaren Vorsprung von satten zehn Punkten Vorsprung auf ihre Verfolgerinnen.

Nadine Möller vom Segelclub Monheim (SCMO) ist Deutsche Meisterin der Europe-Segler. Die 28-Jährige setzte sich im Feld der 24 Damen durch und holte aus den acht Wettfahrten die besten Ergebnisse: 2, 1, 1, 3, 1, 3, 2, (5) lauteten ihrer Platzierungen, damit gewann sie mit satten zehn Punkten Vorsprung vor Marisa Koch (KYC, 23 Punkte) und Tania Tammling (SVAOE, 24). Für eine Regatta zählen Segler mehrere Wettfahrten zusammen, das schlechteste Einzel­ergebnis wird gestrichen – so kam Möller auf 13 Punkte.

Die Europe-Jolle trägt sieben Quadratmeter Segel an einem Carbonfaser-Mast. Sie ist 3,35x1,38 Meter groß, wiegt 45 Kilogramm und ist technisch hochentwickelt. Der Winddruck im Segel wird vom Segler mit Körpergewicht und Kraft ausbalanciert.

Vor 20 Jahren begann sie im SCMO ihren Sport in der Optimist-Jolle. 2005 stieg sie in die größere Europe-Jolle um und liebt das leistungssportliche Segeln. Seither stand sie schon mehrfach auf dem Podium bei Meisterschaften und nahm bereits an sechs Weltmeisterschaften teil. „Die Europe ist das Rennrad unter den Jollen“ beschreibt die Seglerin, die auch Lizentrainerin für den Nachwuchs ist. Täglich 20 Kilometer Radfahren und zusätzliches Krafttraining braucht sie für ihre Fitness. Die technischen Details zur Segeleinstellung für die maximale Geschwindigkeit und die anspruchsvolle Segeltaktik sind für sie „wie Schach auf dem Wasser“. Jede Wettfahrt erfordert 60 Minuten volle Konzentration, taktische Varianten und sportliche Anstrengung.