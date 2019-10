Interview Thorsten Scholl und Dennis Werkmeister : „Handball ist die absolute Nummer eins“

Der bislang größte Erfolg der SG Langenfeld: Thorsten Scholl, damals noch Co-Trainer von Dennis Werkmeister (rechts), im Mai 2016 in Hamburg nach dem Sieg im Finale des Deutschen Amateurpokals. Foto: Sascha Klahn

Langenfeld Sportchef Dennis Werkmeister und Handball-Abteilungsleiter Thorsten Scholl sprechen über die Entwicklung der SG Langenfeld, das Umfeld, ihre Bestrebungen, lokale Spieler und Potenziale.

Sportlich ist die Saison des Handball-Regionalligisten SG Langenfeld äußerst holprig angelaufen. Dennis Werkmeister und Thorsten Scholl ist aber nicht bange. Der Sportchef und der Abteilungsleiter denken langfristig, im Hintergrund arbeitet das Duo an den Strukturen der Abteilung, die nicht mehr nur an das Aushängeschild Erste Mannschaft denken will.