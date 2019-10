Fußball : Nur Hömig trifft für Baumberg im Test bei RW Essen

Essen Der Zeitpunkt des Testspiels der Sportfreunde Baumberg bei Rot-Weiss Essen war vielleicht nicht ganz günstig gewählt. Immerhin hatte der Regionalligist am Freitag daheim 0:1 gegen Fortuna Köln verloren, so wollten die Essener wohl tags darauf gegen den Oberligisten etwas Wiedergutmachung betreiben. Aus ihrer Sicht glückte das, sie gewannen 7:1 (5:1).

Baumbergs Trainer Salah el Halimi fehlten in dem Test acht Stammspieler, auch deswegen fand er: „Der Zeitpunkt war dafür wirklich etwas unglücklich, aber wenn ein Verein wie RWE anfragt, sagt man nicht nein. So konnten sich die Spieler, die etwas hinten dran sind, empfehlen und Spielpraxis sammeln.“ Der Trainer hatte unter anderem darauf verzichtet, die angeschlagenen Akteure Patrick Jöcks, Kosi Saka oder Roberto Guirino einzusetzen, des weiteren fehlten unter anderem Alon Abelski oder Melva Luzalunga. „Dafür haben es die anderen Jungs gut gemacht“, lobte el Halimi, der nicht nur die Formation, sondern auch die taktische Ausrichtung änderte und in einem 4-1-4-1 auflaufen ließ. Die sieben Gegentore deprimierten seine Schützlinge nicht. „Es war ein guter Test“, fand der Baumberger Trainer. „Wir sind halt eine Mannschaft, die immer mitspielen und sich nicht hinten reinstellen will. So waren wir natürlich etwas offen, was so gute Spieler wie die Essener nutzen, aber das Ergebnis hat kein großes Gewicht für uns“, sagte el Halimi.