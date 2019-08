Tönisvorst : Mit über zwei Millionen Euro: Digitalpakt Schule geht an den Start

Tönisvorst/Willich (RP) Mit Beginn des neuen Schuljahres geht auch die Förderrichtlinie zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule an den Start. Nordrhein-Westfalen erhält bis 2024 insgesamt 1,054 Milliarden Euro aus dem Digitalpakt Schule.

Hierzu erklären die Landtagsabgeordnete Britta Oellers und Bundestagsabgeordneter Uwe Schummer: „Eine Milliarde Euro für die Digitalisierung an den Schulen in Nordrhein-Westfalen: Das ist ein großer und entscheidender Schritt in Richtung digitale Zukunft für alle Schülerinnen und Schüler, denn Medienkompetenz ist heute und in Zukunft eine Schlüsselkompetenz und eine wichtige Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Voraussetzung für das Lernen im digitalen Zeitalter sind modern und hervorragend ausgestattete Schulen. Mit den Mitteln aus dem DigitalPakt bekommen die Schulen nun die Möglichkeit, die digitale Infrastruktur zu schaffen und in digitale Ausstattung zu investieren.“ Für die Stadt Tönisvorst als Schulträger steht in den kommenden Jahren ein Förderbudget von 848.374 Euro zur Verfügung. Die Stadt Willich erhält als Schulträger 1.265.514 Euro Förderbudget. Auch private Schulträger erhalten Förderbudgets.“