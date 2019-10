Seniorensicherheit in Langenfeld und Monheim : Trickbetrüger immer seltener erfolgreich

Kreis Mettmann Die kreisweite Aktion der Polizei zum Thema Seniorensicherheit ging jetzt in Haan zu Ende. Landrat Thomas Hendele spricht von einem Erfolg.

Zufrieden zeigt sich Landrat Thomas Hendele über die im Frühjahr gestartete Schwerpunktaktion zum Thema Seniorensicherheit. Wie Ende April in Langenfeld und Anfang Juni in Monheim waren in allen zehn kreisangehörigen Städten Polizisten je eine Woche lang unterwegs, um ältere Menschen vor allem über den Trick von Betrügern, den „falschen Polizisten“, zu informieren. Dazu gingen Polizeibeamte von Haus zu Haus, um die Senioren als Zielgruppe der Trickbetrüger aufzuklären und Infoblätter in die Briefkästen zu werfen.