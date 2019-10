Monheim Lüpertz-Ausstellung : Lüpertz’ spannender Weg zur Gänseliesel

Der international renommierte Künstler Markus Lüpertz zeigt Skulpturen und Drucke in der Monheimer Kulturraffinerie K 714. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Was Passanten sehen, ist die Gänseliesel-Leda, die am Monheimer Rheinufer aufragt. Was weniger Menschen sehen, ist die ebenso spektakuläre Ausstellung in der Kulturraffinerie K 714, die Lüpertz’ Weg von der Gänseliesel zur Leda zeigt. „Mich hat das Thema fasziniert. Die Verbindung von Mensch und Tier“, begründet der ehemalige Düsseldorfer Akademie-Chef Professor Dr. Markus Lüpertz seine Begeisterung für das Projekt. Seine Entwürfe stellen die Kulturwerke noch bis Ende Oktober aus. Sie zeigen, wie Lüpertz sich dem Thema genähert hat. Da ist eine Gans mit Menschengesicht, eine andere gebiert einen Kopf aus dem Bein. Viele Schritte, inklusive Prüfung der Farbwirkung, hat Lüpertz gemacht, bevor er zufrieden war – jeder Schritt ein eigenes Kunstwerk. Die Vorarbeiten für den Guss hat Lüpertz selbst gemacht. „Ein Künstler ist ein Handwerker mit Genie“, ist er überzeugt. Und so hat er in Anlehnung an die mythologische Figur Leda eine starke Gänseliesel für Monheim geschaffen.⇥Heike Schoog

Die Monheimer Kulturwerke haben die alte Shell-Abfüllhalle zum Ausstellungsraum gestaltet: „Gänseliesel trifft Leda“. Die Ausstellung zeigt den künstlerischen Schaffensprozess. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

An diesem Gänseliesel-Modell hat Lüpertz die Wirkung der Farbe Blau ausprobiert. Sie schafft optische Präsenz. Im Hintergrund sind die verschieden farbigen Drucke zu sehen. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Das Thema Mensch und Tier fasziniert den Künstler. Er hat dazu verschiedene Studien entwickelt – wie etwa das Federvieh mit einem menschlichen Kopf. Die kleine Variante dahinter zeigt, wie der Gänsefuß einen Kopf gebiert. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Hier kommen Gans und Gänseliesel sich näher. Die Liesel neigt den Kopf zur Seite. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Diese hohe Ledastudie steht vor der Druckplatte für die Gänseliesel-Drucke. Foto: RP/Heike Schoog