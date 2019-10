Mobile Redaktion : Brunnen wäre am Berliner Platz willkommen

Bei der Mobilen Redaktion an der Hauptstraße sprach RP-Lokalchef Stephan Meisel (r.) mit Bürgern aus Langenfeld-Mitte und Stadtpolitikern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bei der Mobilen Redaktion der Rheinischen Post ging es um viele Themen aus Langenfeld-Mitte: Verkehr, Stadtgarten und Bauvorhaben.

Das erste Thema der Mobilen Redaktion liegt gestern vor aller Augen. „Das Radfahren hier an der Hauptstraße ist eine Katastrophe“, sagt Horst Krüger am RP-Stehtisch vor dem Rewe-Supermarkt. „Man darf nicht mehr auf dem Bürgersteig radeln, seit die Schilder ,Radfahrer frei’ entfernt wurden. Aber auf der Straße wird man von Autofahrern angepflaumt, weil es keine klaren Piktogramme und Markierungen gibt.“ Und wenn die schräg geparkten Autos zurückstoßen, dann werde es richtig brenzlig, beschreibt Krüger die immer wiederkehrende Situation und fragt in die Runde: „Warum dürfen Radfahrer nicht weiter den Gehsteig nutzen? Der ist doch breit genug.“

Dass hier wohl Handlungsbedarf besteht, räumen die Ratsmitglieder Dieter Braschoss (CDU) und Andreas Menzel (BGL) in der RP-Gesprächsrunde über den Ortsteil Langenfeld-Mitte ein. Weil die bisherige Radspur auf dem Gehsteig weiter zu erkennen ist, besteht nicht nur nach Menzels Ansicht Unklarheit über die Rechtslage. „Da muss sicher nachgebessert werden“, merkt auch Vizebürgermeister Braschoss an.

Der Posthörner-Brunnen könnte vom Konrad-Adenauer-Platz zum Berliner Platz umziehen. Foto: Stephan Meisel (mei)/Meisel, Stephan (mei)

Info RP-Serie nächste Woche: Langenfeld-Reusrath Stadtteil-Porträts In Zusammenarbeit mit den Langenfelder Stadtwerken und dem Verbandswasserwerk Langenfeld/Monheim erscheint wöchentlich eine achtteilige Serie von Stadtteil-Porträts. Daran schließt sich jeweils eine Mobile Reaktion der Rheinischen Post an. Bei Kaffee und Gebäck wird über Themen aus dem Ortsteil diskutiert. Nächste Station Kommende Woche ist Reusrath dran.

Die im RP-Stadtteilporträt über Langenfeld-Mitte thematisierten Pläne für eine schönere Gestaltung des Stadtgartens stoßen in der Runde auf viel Gegenliebe. Wie berichtet, möchte die Stadt den südlichen Teil dieser Grünfläche zwischen Kölner Straße und Amtsgericht vom Land NRW kaufen oder pachten, um die seit etlichen Jahren im Raume stehende Neugestaltung anzupacken. „Es wäre toll, das noch erleben zu dürfen“, sagt Margret Huwe mit einem Stoßseufzer. Sie beklagt den ungepflegten Zustand des Stadtgartens. „Da liegt so viel Müll rum...“

Josef Zündorf und Ewald Ritzdorf sprechen ein Bauvorhaben auf dem bislang als Parkplatz genutzten Eckgrundstück Schul-/Montessoristraße an. Als Anwohner beklagen sie, dass das dort geplante Mehrfamilienhaus mit 27 Wohnungen und gewerblichen Räumen für dieses vor allem durch Einfamilienhäuser geprägte Viertel viel zu massiv sei. „Und der herrliche alte Baum auf dem Parkplatz würde gefällt“, erregt sich Zündorf und wirft den Stadtpolitikern Untätigkeit in dieser Sache vor. Braschoss verweist indes auf den 2005 beschlossenen Bebauungsplan, der das von den Eigentümern vorgesehene Gebäude mit fünf Vollgeschossen und einem zurückliegenden Staffelgeschoss erlaube. „Wir nehmen diesen Fall aber zum Anlass“, so Braschoss, „alle rechtsgültigen Bebauungspläne auf die zulässigen Dimensionen hin zu durchleuchten.“ Indes sollten mit Blick auf die Schonung des Grüngürtels einerseits und den nötigen Wohnungsbau andererseits ja bewusst Baulücken im Stadtgebiet geschlossen werden.

Anneliese und Heinz Schwarz von der Poststraße ärgern sich über den zunehmenden Durchgangsverkehr durch ihr Wohnviertel in Richtung A59. Dies beklagen am RP-Stehtisch auch Angelika und Kurt Demmer von der Beethovenstraße. Manfred Wachendorf spricht ebenfalls ein Verkehrsproblem an: „Auf der Kölner Straße muss etwas gegen die Raser unternommen werden. Für Fußgänger ist das Überqueren gefährlich.“