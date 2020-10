Warnstreik : Gewerkschaft ruft zu Warnstreik auf

Langenfeld Langenfeld (og) Die Gewerkschaft Komba ruft die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes für Mittwoch, 22. Oktober, zum Warnstreik auf. Von 780 städtischen Mitarbeitern sind 231 in dieser Gewerkschaft organisiert.

Wer genau am Mittwoch seine Arbeit ruhen lässt, kann Gombert nicht sagen. „Keiner muss uns Bescheid sagen.“ Er geht davon aus, dass vor allem Mitarbeiter des Betriebshofes die Arbeit ruhen lassen, was dazu führen kann, dass Mülltonnen nicht geleert oder Bauarbeiten an Straßen nicht fortgesetzt werden. Ob Kitas aufgrund mangelnden Personals in den Notbetrieb gehen müssen, will Gombert nicht ausschließen. „In den Herbstferien fehlt ohnehin Personal“, sagt er. Kommen nun noch Streikende hinzu, könnte es punktuell eng werden.